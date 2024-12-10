Главная Новости Chery Подержанный Chery Bonus: стоит ли покупка?
Новости

Подержанный Chery Bonus: стоит ли покупка?

На российском вторичном рынке представлена доступная альтернатива отечественной LADA - китайская модель Chery Bonus 3. Эти седаны были востребованы у нас в 2014-2015 годах. Сегодня такие китайские автомобили доступны по цене около 400 тыс. рублей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
10.12.2024, 10:21·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

На российском вторичном рынке представлена доступная альтернатива отечественной LADA - китайская модель Chery Bonus 3. Эти седаны были востребованы у нас в 2014-2015 годах.

Сегодня такие китайские автомобили доступны по цене около 400 тыс. рублей. Под капотом этих машин спрятан 1,5-литровый 109-сильный двигатель SQRD4G15 с чугунным блоком. У этого мотора прочная поршневая группа, проблемы с расходом масла возникают лишь после пробега за 200 тыс. км.

Однако помпа, термостат и катушки зажигания менее долговечны: поломки могут произойти после 50 тыс. км пробега. Ремень ГРМ может выйти из строя даже раньше. Механическая коробка передач прослужит до 100 тыс. км, но уже к этому моменту могут возникнуть проблемы со сцеплением.

Эксперты предупреждают, что проблемы с коррозией могут начаться уже через два года эксплуатации.

Недавно появились сведения о том, что китайский производитель Chery представил свой первый пикап под кодовым названием KP11.

Источник

Chery (126)Седан (97)Китайские (32)Chery седан (1)Chery Bonus (A13) (1)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация