Подержанный Chery Bonus: стоит ли покупка?

На российском вторичном рынке представлена доступная альтернатива отечественной LADA - китайская модель Chery Bonus 3. Эти седаны были востребованы у нас в 2014-2015 годах.

Сегодня такие китайские автомобили доступны по цене около 400 тыс. рублей. Под капотом этих машин спрятан 1,5-литровый 109-сильный двигатель SQRD4G15 с чугунным блоком. У этого мотора прочная поршневая группа, проблемы с расходом масла возникают лишь после пробега за 200 тыс. км.

Однако помпа, термостат и катушки зажигания менее долговечны: поломки могут произойти после 50 тыс. км пробега. Ремень ГРМ может выйти из строя даже раньше. Механическая коробка передач прослужит до 100 тыс. км, но уже к этому моменту могут возникнуть проблемы со сцеплением.

Эксперты предупреждают, что проблемы с коррозией могут начаться уже через два года эксплуатации.

Недавно появились сведения о том, что китайский производитель Chery представил свой первый пикап под кодовым названием KP11.