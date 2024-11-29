Почему гибриды стали в России более популярны, чем электромобили: мнение эксперта

Было продано 31,7 тыс. новых плагин-гибридов и 15,3 тыс. новых электрокаров, что свидетельствует о двукратном отставании «электричек».

Интересно, что при анализе структуры российского авторынка по видам топлива гибриды заняли второе место. Хотя основную долю по-прежнему удерживают бензиновые автомобили (93,6% с января по октябрь 2024 года), подключаемые гибриды с долей 2,4% опережают не только электромобили (1,2%), но и дизельные машины (1,3%). Если учесть продажи «мягких» гибридов, то доля гибридных легковых автомобилей на рынке достигает 3,9%, что втрое больше, чем у электромобилей или дизелей.

Почему же гибриды стали настолько популярны в России? Директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков отметил, что Китай активно развивает как электрические, так и гибридные автомобили, и учитывая зависимость России от китайского рынка, тенденции Китая оказывают влияние на авторынок России. Он также подчеркнул, что именно гибриды более подходят для российских условий: большие расстояния, автономность движения и отсутствие необходимости частой зарядки. Это делает гибридные автомобили очень востребованными в стране. Однако отсутствие льгот, предоставляемых при покупке электромобилей, таких как налоговые льготы и льготы на парковку, остается некоторым минусом. Тем не менее, данные рынка показывают, что гибридные автомобили пользуются популярностью.