Эксперт рассказал, почему уменьшение «ключа» до 15,5% не отразится на ценах автокредитов

Снижение ключевой ставки Банком России на 0,5 процентного пункта до уровня 15,5% не приведет к существенным изменениям в стоимости автокредитов в ближайшем будущем. Об этом сообщил директор по развитию партнерских программ платформы «FAST.Авто» Вячеслав Якубчик в интервью агентству «АВТОСТАТ».

Эксперт подчеркнул, что ценообразование на автомобильном рынке по-прежнему испытывает давление сразу нескольких факторов. Несмотря на смягчение денежно-кредитной политики, с начала 2026 года экономическая ситуация сталкивается с двумя значительными вызовами. Как отметил Вячеслав Якубчик, на экономическую стабильность влияет ускорение инфляции, вызванное в том числе увеличением ставки НДС, а также сохраняющаяся высокая стоимость банковских кредитов для компаний.

Дополнительным фактором, оказывающим влияние на стоимость автомобилей, специалист назвал повышение утилизационного сбора, которое вступит в силу с января 2026 года. Это изменение приведет к удорожанию как новых, так и подержанных автомобилей.

По оценке Вячеслава Якубчика, прогнозы компании «FAST.Авто» можно охарактеризовать как умеренно оптимистичные. Эксперт считает, что к существенной стабилизации в макроэкономике рынок может прийти к следующему заседанию Банка России, намеченному на март. Такой поворот станет сигналом к приоритету ценовой стабильности и способно повлиять на темпы восстановления автокредитования ближе ко второй половине 2026 года.

Вячеслав Якубчик также подчеркнул, что партнерам платформы — брендам и дилерам — рекомендуется предусмотреть оба варианта развития событий на год вперед. Это касается как потенциального умеренного снижения стоимости фондирования во втором полугодии, так и вероятности сохранения текущей ключевой ставки на прежнем уровне.

