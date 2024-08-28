Почему китайский кроссовер за 7,5 млн стал популярным в РФ: мнение эксперта

Журнал "За рулём" решил выяснить, почему автомобили Li, в частности флагманский L9, пользуются такой популярностью. Этот 449-сильный гибрид в версии МАХ оценивается почти в 9 миллионов рублей.

В салоне автомобиля Li L9 установлен внушительный (и огромный) медиацентр с двумя 15-дюймовыми экранами. Благодаря лидарам, сонарам и камерам L9 способен контролировать ситуацию вокруг автомобиля на пять-шесть рядов. Полученную информацию водитель может увидеть не только на экране, но и на лобовом стекле.

На одном заряде аккумулятора гибрид Li L9 способен проехать около 200 километров. Общая дальность поездки приближается к тысяче.

Фото: Carsweek.ru

Кресла автомобиля обеспечивают комфортное сиденье, даже на третьем ряду. При этом багажник в данной модификации все еще радует хорошим объемом.

Для полного погружения в инновационный мир китайского гибрида необходимо регулярно обновлять программное обеспечение и иметь доступ к интернету. Однако возникает сложность в том, что эти автомобили поступают к нам через параллельный импорт. Поэтому владельцу нужно следить за всем этим.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что Toyota Raize и Corolla вошли в список наиболее доступных автомобилей марки на российском рынке.