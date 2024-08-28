Главная Новости Кроссовер Почему китайский кроссовер за 7,5 млн стал популярным в РФ: мнение эксперта
Новости

Почему китайский кроссовер за 7,5 млн стал популярным в РФ: мнение эксперта

Журнал "За рулём" решил выяснить, почему автомобили Li, в частности флагманский L9, пользуются такой популярностью. Этот 449-сильный гибрид в версии МАХ оценивается почти в 9 миллионов рублей.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
28.08.2024, 18:21·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Журнал "За рулём" решил выяснить, почему автомобили Li, в частности флагманский L9, пользуются такой популярностью. Этот 449-сильный гибрид в версии МАХ оценивается почти в 9 миллионов рублей.

В салоне автомобиля Li L9 установлен внушительный (и огромный) медиацентр с двумя 15-дюймовыми экранами. Благодаря лидарам, сонарам и камерам L9 способен контролировать ситуацию вокруг автомобиля на пять-шесть рядов. Полученную информацию водитель может увидеть не только на экране, но и на лобовом стекле.

На одном заряде аккумулятора гибрид Li L9 способен проехать около 200 километров. Общая дальность поездки приближается к тысяче.

Фото: Carsweek.ru

Кресла автомобиля обеспечивают комфортное сиденье, даже на третьем ряду. При этом багажник в данной модификации все еще радует хорошим объемом.

Для полного погружения в инновационный мир китайского гибрида необходимо регулярно обновлять программное обеспечение и иметь доступ к интернету. Однако возникает сложность в том, что эти автомобили поступают к нам через параллельный импорт. Поэтому владельцу нужно следить за всем этим.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что Toyota Raize и Corolla вошли в список наиболее доступных автомобилей марки на российском рынке.

Источник

Кроссовер (287)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация