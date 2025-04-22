Эксперт Мосеев раскрыл, какие модели Kia будут первыми возвращены на российский рынок.

По мнению Олега Мосеева, в случае возвращения Kia на российский авторынок, компания начнет с производства внедорожников. Недавно автопроизводитель зарегистрировал четыре новых названия моделей на территории России.

Эксперт отмечает, что успех этого предприятия в России будет зависеть от ряда условий. Корейская компания может начать сборку автомобилей в Петербурге или Калининграде, либо остановиться на импорте, отказавшись от локализации производства. По мнению специалиста, оба сценария могут быть реализованы.

Сначала Kia будет предлагать россиянам импортные автомобили, но это, вероятно, не будут такие популярные модели, как Hyundai Solaris или Kia Rio. Введение утильсбора сделает данные поставки менее эффективными. Однако в случае с внедорожниками ситуация будет совершенно иной. Специалисты убеждены, что речь может идти о моделях Seltos, Sportage, Soul, Sorento и других.

Фото: Carsweek.ru

Ранее сообщалось, что на российский авторынок продолжают поступать недорогие кроссоверы Kia KX1 из Китая.