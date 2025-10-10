Эксперт Корнев предупредил о снижении продаж китайских автомобилей в России

Продажи новых легковых автомобилей с эмблемами китайских брендов в России по итогам текущего года могут снизиться примерно на 25% по сравнению с показателями 2024 года и составить около 700 000 единиц. Такой прогноз был озвучен Александром Корневым, представляющим компанию «Газпромбанк автолизинг», в беседе с ТАСС.

Эксперт отметил, что общий объем реализации новых легковых автомобилей в 2024 году, по предварительным оценкам, достигнет примерно 1,3 миллиона машин.

По результатам первых трех кварталов текущего года зафиксировано сокращение продаж китайских иномарок на 29%, а их доля на российском рынке снизилась до 54%. Для сравнения, в апреле доля китайских марок на рынке новых автомобилей в России составляла около 65%.

Как подчеркнул Александр Корнев, выполнение годовых планов по продажам для ряда китайских производителей остается под вопросом, несмотря на заметный рост спроса в августе и сентябре. По его словам, изначально многие компании рассчитывали на более высокие показатели.

Снижение спроса на автомобили из КНР, по мнению специалистов, связано с двумя ключевыми факторами. Это отмена прежних скидок на автомобили и ожидаемое увеличение утилизационного сбора, что оказывает заметное влияние на рынок.

Ранее сообщалось, что китайский кроссовер Hongqi HS3 получил пять важных обновлений, предназначенных для российского рынка.

Фото: Haval