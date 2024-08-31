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Как правильно и безопасно покупать автомобиль удаленно: советы эксперта Гармажапова

В разговоре с «Газетой.Ru» Жамбал Гармажапов поделился несложными правилами удаленной покупки автомобиля. Первым шагом становится проверка необходимых документов, которые будущий владелец машины запрашивает у продавца.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
31.08.2024, 08:32·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В разговоре с «Газетой.Ru» Жамбал Гармажапов поделился несложными правилами удаленной покупки автомобиля. Первым шагом становится проверка необходимых документов, которые будущий владелец машины запрашивает у продавца.

Особое внимание специалист советует обратить на проверку задолженностей и прочих нюансов - важно, чтобы автомобиль был юридически чистым. С помощью специализированных интернет-ресурсов по VIN-номеру можно успешно проследить историю транспортного средства. Такой подход поможет избежать покупки автомобиля с ограничениями, на залоге или после инцидента.

Также обязателен осмотр. Если самостоятельно провести его на месте не получается, рекомендуется пригласить эксперта или обратиться в специализированную компанию.

Немаловажно оформление договора. Все условия, на которые договорились стороны, должны быть отражены в нем. Переводить деньги напрямую на счет продавца до заключения сделки не рекомендуется. Безопаснее воспользоваться каналами оплаты с надежной репутацией, предлагаемыми маркетплейсами. Дополнительные расходы, например, доставка, также требуется обсудить заранее.

Кроме того, важно обеспечить страхование автомобиля на период транспортировки.

Ранее стало известно, что в России начались продажи новой модификации паркетника Nissan X-Trail 2024 года по цене 4,5 млн рублей. В автомобиле установлен мощный двигатель.

Фото: Carsweek.ru

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