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Как оказывается, у экспертов есть мнение насчет «овощного» ритма вождения и его воздействия на автомобиль

Современные технологии позволяют сделать двигатели автомобилей более эффективными на низких оборотах, что способствует экономии топлива во время поездок.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
31.10.2024, 11:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Современные технологии позволяют сделать двигатели автомобилей более эффективными на низких оборотах, что способствует экономии топлива во время поездок. Однако специалисты «АвтоСпецЦентра» предупреждают, что такой спокойный стиль вождения может негативно сказаться на состоянии некоторых автомобильных деталей и узлов.

Важно отметить, что работа двигателя на низких оборотах может привести к менее эффективной работе масляного насоса, что замедлит циркуляцию технической жидкости. Кроме того, при плавном движении аккумулятор не успевает полностью зарядиться.

Низкие обороты двигателя могут также оказать отрицательное влияние на состояние турбонаддува. Постоянное движение на низкой скорости может привести к выходу из строя системы регулировки компрессора и аварийному отказу турбины. Для восстановления работы системы потребуется применение специальных химических растворов для удаления отложений и окислов.

Тем не менее, медленная езда имеет и свои плюсы: она продлевает срок службы силового агрегата и тормозной системы автомобиля.

Фото: Carsweek.ru

Ранее на нашем портале сообщалось о случаях мошенничества в России, связанных с удаленным снижением пробега электрокаров.

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