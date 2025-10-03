Уникальный Rolls-Royce Spectre Bailey: интерьер, в котором «каждый сантиметр кричит о любви к собаке»

Компания Rolls-Royce Motor Cars представила эксклюзивный электромобиль Spectre Bailey, созданный в единственном экземпляре как дань уважения любимой собаке владельца. Машина посвящена лабрадору-голден-ретриверу по кличке Бэйли и стала настоящим трибьютом четвероногому другу.

Проект был реализован благодаря сервису Private Office в Нью-Йорке, который позволяет заказывать по-настоящему индивидуальные автомобили по приглашению. Премьера уникального Spectre Bailey состоялась этим летом на Monterey Car Week, а теперь производитель раскрыл все детали необычного автомобиля.

Внешний вид новинки выделяется особой двухцветной окраской кузова. Эксклюзивные оттенки получили названия Crystal Fusion и Beautiful Bailey. Как отмечают в компании, второй цвет навеян мягкой шерстью на ушке Бэйли, а Crystal Fusion переливается разными тонами в зависимости от освещения, добавляя игре света особую глубину.

Особое внимание привлекает вручную нанесённый отпечаток собачьей лапы на плечевой линии кузова. Для его оформления мастера выбрали розовое золото, чтобы этот элемент гармонировал с фирменной фигуркой Spirit of Ecstasy на капоте. Такой штрих символизирует особую преданность и привязанность.

Интерьер автомобиля выполнен с не меньшей тщательностью. Для оформления салона использованы кожа оттенков Moccasin и Crème Light с акцентами Dark Spice и Casden Tan, которые имитируют цвет и текстуру шерсти питомца. Поверхности из натурального дерева выполнены из глянцевого шпона Royal Walnut, создающего атмосферу тепла и роскоши.

Ключевой деталью салона стал портрет Бэйли, расположенный в районе задних сидений. На создание этого изображения мастера потратили четыре месяца и использовали более 180 элементов из натурального шпона. Для точной передачи текстуры использовались девять различных видов древесины, различающихся по цвету, узору и направлению волокон.

Тематика собаки чувствуется в каждой детали. На передней панели со стороны пассажира также присутствует миниатюрный отпечаток лапы, а на специальных накладках под ногами выгравирован аналогичный рисунок в розовом золоте.

Все элементы дизайна объединяются, превращая Spectre Bailey в уникальный символ любви к питомцу. В компании Rolls-Royce подчёркивают, что автомобиль стал настоящим воплощением индивидуального подхода и особого отношения к деталям.

Ранее сообщалось о другой уникальной работе — превращении Corvette C1 в произведение искусства усилиями одного энтузиаста.

Источник, фото: autoexpress.co.uk