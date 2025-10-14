Эксклюзив: выпуск рамного внедорожника Tank 300 мощностью 238 л.с. стартует на «Автоторе»

В России намечается начало производства популярного рамного внедорожника Tank 300, который до настоящего времени поставлялся на внутренний рынок исключительно из Китая. О планах по запуску сборки этого автомобиля на калининградском заводе "Автотор" сообщают сразу несколько источников, отмечая, что обсуждение проекта уже вышло на практическую стадию.

Выбор площадки для сборки пал на "Автотор" после успешного опыта компании GWM с другим своим брендом — Haval. На этом предприятии уже была налажена сборка модели Haval M6, и именно этот фактор стал определяющим при принятии решения.

Ранее рассматривалась возможность организации выпуска Tank 300 на заводе компании Great Wall в Тульской области, однако мощности предприятия оказались недостаточными для реализации подобных планов. Теперь все усилия сосредоточены на калининградской площадке, где уже оформляются необходимые документы для получения Одобрения типа транспортного средства (ОТТС).

Согласно представленной информации, в документах "Автотор ТрансБалт" указывается в качестве производителя, а будущая российская версия Tank 300 будет оснащаться полным приводом и бензиновым двигателем мощностью до 238 лошадиных сил. Подробности о комплектациях пока не раскрываются, однако процесс сертификации уже идет полным ходом.

Tank 300 — это типичный рамный внедорожник, отличающийся крупными габаритами: длина составляет 4,7 м, ширина — 1,9 м, высота — 1,9 м, колесная база — 2,7 м, а клиренс достигает 22,4 см. Такие параметры обеспечивают машине высокую проходимость и делают ее подходящей для эксплуатации в российских условиях.

В салоне автомобиля предусмотрено два ряда сидений, а под капотом расположен 2-литровый турбированный двигатель. Его мощность составляет 220 лошадиных сил, максимальный крутящий момент — 380 Нм. В паре с мотором работает 8-ступенчатая автоматическая коробка переключения передач. Покупателям предложат несколько вариантов полного привода: с жестким подключением и с автоматической муфтой.

Представители калининградского предприятия сообщили, что сейчас ведутся переговоры с ведущими мировыми автопроизводителями, и в 2025 году "Автотор" планирует начать сварку кузовов сразу для восьми моделей. Не исключено, что среди новых партнеров окажутся GWM и серия Tank.

Предварительная стоимость Tank 300 2025 модельного года составляет от 4,2 миллиона рублей, однако при использовании специальных предложений цена может снизиться до 3,9 миллиона. По мнению экспертов, локализация производства положительно скажется на стоимости автомобиля, поскольку снизятся расходы на логистику и ускорится процесс поставки. Кроме того, российская версия внедорожника, вероятно, будет адаптирована под местные климатические условия.

Ранее сообщалось о снижении цен на Tank 300. Узнайте, как получить максимальную выгоду при покупке этого автомобиля.

Источник. Фото — f.sravni.ru.