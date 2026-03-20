Экклстоун опроверг слухи о переходе Уитли в Aston Martin

Берни Экклстоун выразил сомнения относительно появления Джонатана Уитли в роли будущего руководителя команды Aston Martin. По мнению бывшего управляющего Формулы 1, подобная перспектива маловероятна.

В беседе с швейцарским таблоидом Blick Экклстоун отметил: «Это практически невозможно. В этом был бы смысл, если только Уитли не понравилось жить в Швейцарии, и он бы хотел вернуться в Англию».

Джонатан Уитли ранее не раз подчеркивал, что доволен своим положением и рад открывающимся возможностям. Он также отмечал, что с женой перебрался в Швейцарию и полюбил эту страну: «Мы с женой перебрались в Швейцарию, это прекрасная страна, и нам здесь нравится».

Переход Уитли в Aston Martin мог бы нанести серьезный ущерб интересам Audi, где он сейчас занимает руководящую должность в F1 Team. 58-летний специалист известен своей ответственностью и преданностью, а его трудовой путь подтверждает это: в Red Bull Racing он проработал около двадцати лет.

Тем не менее, нельзя исключать возможность, что Лоуренс Стролл делал Уитли финансово привлекательное предложение. Как отмечают эксперты, подобные переговоры обычно проходят вне публичного поля, и их участники редко дают какие-либо комментарии по этому поводу.

Отметим также, что вчера Aston Martin официально заявила о сохранении Эдриана Ньюи на посту руководителя команды, по крайней мере на текущий момент.