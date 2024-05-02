"Макс слишком умен, чтобы покинуть Red Bull", - считает Экклстоун.

Согласно высказываниям бывшего руководителя Формулы 1 Берни Экклстоуна в интервью RacingNews365, Макс Ферстаппен, вероятнее всего, останется в команде Red Bull до завершения своего контракта. Однако, как отметил Экклстоун, дальнейшие действия гонщика будут зависеть от обстоятельств.

«Макс слишком умен, чтобы покинуть Red Bull. Чего он добьется, уходя отсюда? Куда он пойдет? Ему будет сложно найти аналогичные условия где-либо еще. Он хорошо осведомлен о работе Red Bull, о том, сколько ресурсов они вкладывают в команду. Он точно знает, что они делают, а что не делают», - подчеркнул эксперт.

По мнению Экклстоуна, единственной мотивацией для Ферстаппена может стать желание доказать, что его успехи обусловлены личными способностями, а не исключительно качественным болидом. Таким образом, переход в команду Mercedes может быть логичным шагом в данной ситуации».