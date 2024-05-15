Изменилась единственная зона DRS в Имоле

Перед гонкой Гран При Эмилии-Романьи в мировой автомобильной федерации FIA подтвердили информацию о новом месте для единственной зоны DRS на трассе в Имоле. Как сообщается, конфигурация этой зоны была изменена.

Известно, что точка замера расстояния между машинами осталась прежней – за 385 метров до 17-го поворота. Однако точку активации DRS переднего антикрыла передвинули. Теперь она расположена за 40 метров до 19-го поворота.

Согласно официальной информации, по сравнению с прошлым сезоном изменений на трассе Имола практически не произошло. Гонщики и команды смогут приступить к заездам с минимальными изменениями, уже знакомыми им с предыдущих соревнований.