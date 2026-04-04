Эдди Ирвайн: Антонелли — настоящий кандидат на чемпионство

Эдди Ирвайн, в прошлом пилот команды Ferrari в Формуле 1 и ныне успешный предприниматель, редко делится своими взглядами на происходящее в мировом автоспорте. Обычно его высказывания отличаются прямотой, однако в недавнем интервью итальянскому изданию Gazzetta dello Sport Ирвайн выступил сдержанно, подробно ответив на вопросы о ключевых фигурах и событиях чемпионата.

В ходе беседы Ирвайн отметил, что впервые услышал о Кими Антонелли от Луки Балдиссерри, своего бывшего инженера в Ferrari. По словам бизнесмена, Балдиссерри внимательно следил за выступлениями молодого гонщика в младших сериях и высоко оценивал его потенциал. Ирвайн подчеркнул, что Антонелли действительно является выдающимся талантом для Италии, и назвал его претендентом на чемпионский титул, однако подчеркнул, что делать прогнозы по итогам текущего сезона пока преждевременно.

Обсуждая возможное соперничество между Кими Антонелли и Джорджем Расселлом, Ирвайн заявил, что практически уверен в повторении напряжённой борьбы между напарниками. Он отметил, что ставки слишком высоки, а оба гонщика демонстрируют схожий уровень мастерства. Ирвайн выразил мнение, что Тото Вольфф не должен прибегать к командной тактике и вмешиваться в их борьбу. В качестве примера он напомнил о прошлых непростых ситуациях между Льюисом Хэмилтоном и Нико Росбергом, а также о конфликте Хэмилтона с Максом Ферстаппеном, в результате которого в 2021 году на Гран-при Великобритании произошёл серьёзный инцидент.

Эдди Ирвайн поделился оценкой корректности Льюиса Хэмилтона, которого он считает образцом спортивного поведения. Однако, по его мнению, в ситуации с Ферстаппеном британец был выведен из себя действиями соперника.

Отвечая на вопрос о перспективах Ferrari в борьбе за чемпионство, Ирвайн отметил, что это всегда сложный вопрос, учитывая удалённость базы команды от центра Формулы 1 в Великобритании. Тем не менее, он выразил осторожный оптимизм, предположив, что по сравнению с предыдущим сезоном, в 2026 году Ferrari может рассчитывать хотя бы на одну победу.

Касаясь формы Льюиса Хэмилтона, Ирвайн подчеркнул, что не стал бы утверждать о возвращении семикратного чемпиона мира к прежним результатам. Он напомнил, что в Китае Хэмилтон впервые добился подиума с Ferrari, однако эта трасса ему традиционно подходит. В то же время в Японии его напарник Шарль Леклер уверенно опережал британца на протяжении всего гоночного уик-энда.

Говоря о новых технических регламентах Формулы 1, Ирвайн высказал негативное отношение к нынешним правилам. По его мнению, необходима доработка, поскольку не должно быть зависимости исключительно от остаточного заряда батареи. Ирвайн признался, что сам является владельцем четырёх электромобилей и поддерживает экологичные технологии, однако полагает, что премиальная категория автоспорта не должна идти по этому пути. Кроме того, он считает современные болиды опасными.

В связи с аварией Оливера Бермана в Японии, Ирвайн отметил, что скорость автомобиля Haas пилота была значительно выше, чем у Alpine Франко Колапинто, из-за чего Берману пришлось маневрировать, чтобы избежать столкновения. Он провёл параллель с инцидентом в японской Формуле 3000 в 1992 году, когда погиб Хитоши Огава, но подчеркнул, что на этот раз столкновения удалось избежать.

На вопрос о возможном уходе Макса Ферстаппена из Формулы 1 из-за критики регламента Ирвайн ответил, что чемпионат сможет обойтись и без нидерландского гонщика. По его словам, в Формуле 1 достаточно других ярких пилотов. Ирвайн также добавил, что Ферстаппену не нравится борьба в середине пелотона, однако при зарплате более 50 миллионов евро у него есть веские причины остаться в чемпионате.