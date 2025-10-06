Главная Новости Mercedes Джордж Расселл: «Я изменился как гонщик»
Новости

Джордж Расселл: «Я изменился как гонщик»

Джордж Расселл выиграл Гран При Сингапура 2024, отметив свой прогресс как гонщика Mercedes и поделившись впечатлениями о тактике и борьбе на трассе.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
06.10.2025, 20:11·3 мин
single
Фото: F1news.ru

Джордж Расселл одержал уверенную победу на Гран При Сингапура, отметив после финиша, что ключевым фактором его успеха стало личное профессиональное преобразование. Гонщик подчеркнул, что стал «совсем другим гонщиком» по сравнению с тем временем, когда два года назад завершил гонку аварией на последнем круге на этой же трассе, выступая за Mercedes.

В интервью после завершения этапа Расселл отметил, что гонка в Сингапуре всегда представляет собой серьезное испытание из-за высокой температуры и влажности, а дистанция в один час и 45 минут не может быть легкой. Перед стартом, увидев, что на машине Макса Ферстаппена установлены шины Soft, британец понимал необходимость опередить соперника уже в первом повороте.

Первые круги сложились для Расселла успешно, и, несмотря на то что Ферстаппен, по его мнению, аккуратнее обращался с мягкими шинами, гонщик Mercedes сумел за 20 кругов создать десятисекундный отрыв. После этого, по словам Расселла, оставалось лишь уверенно довести гонку до финиша, стараясь избегать ошибок, особенно в 10-м повороте.

Комментируя эмоциональную сторону победы, Джордж Расселл признался, что этот результат доставил ему особое удовлетворение на фоне прошлых неудач на сингапурской трассе. Он отметил, что теперь чувствует себя более уверенно, а его подготовка стала гораздо тщательнее. Расселл подчеркнул, что лучше понимает, как действовать в различных обстоятельствах и теперь не испытывает излишнего давления перед стартом.

Как отметил сам пилот, для него эта гонка была обычной возможностью побороться за победу, и он осознает свой потенциал для борьбы за чемпионский титул. Расселл добавил, что готов к следующим шагам в своей карьере.

Говоря о стратегии соперников, Расселл обратил внимание на решение команды Red Bull использовать резину Soft на машине Ферстаппена. По мнению британца, если бы Ферстаппен опередил его в первом повороте, шансы на победу оказались бы минимальны, учитывая сложность обгонов на этой трассе. Расселл отметил, что даже более быстрый Ландо не смог опередить Ферстаппена, что только подчеркивает важность старта.

В этом сезоне, по мнению Расселла, шины на болиде Mercedes менее подвержены перегреву, чем в предыдущие годы. Он связывает это с новым асфальтовым покрытием на ряде поворотов, что сделало трассу более гладкой и менее требовательной к резине. Тем не менее, гонщик признал, что команда была удивлена такой высокой скоростью, несмотря на то, что работа с шинами стала немного проще.

Отвечая на вопросы о своем профессиональном росте, Расселл пояснил, что с опытом приходит понимание, как оптимально действовать в каждой ситуации и использовать все возможности. Он признался, что несколько лет назад испытывал большее напряжение за рулем и иногда старался чрезмерно, что не всегда было оправдано. Сейчас он подходит к гонкам спокойнее и увереннее.

Расселл также отметил, что даже непредсказуемые обстоятельства, такие как дождь за час до старта, не выбили его из колеи. Он подчеркнул, что все пилоты находятся в равных условиях, и не видит смысла лишний раз волноваться, добавив, что два года назад его реакция могла бы быть иной.

Источник

Джордж Расселл (152)Mercedes (409)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация