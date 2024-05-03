Джордж Расселл выразил готовность стать напарником Макса

Пилот команды "Мерседес" Джордж Расселл выразил своё одобрение по поводу возможного партнёрства с гонщиком "Ред Булл" - Максом Ферстаппеном. В случае, если это произойдет, Расселл будет рад новому вызову в своей карьере.

По мнению Джорджа Расселла, выступать за команду, в которой гонял Льюис Хэмилтон, является серьезным испытанием для любого гонщика. Он выразил уверенность в своих силах и подчеркнул важность соперничества с лучшими пилотами.

Расселл отметил, что с нетерпением ждет возможности соревноваться с Максом Ферстаппеном, если такой шанс представится. Он подчеркнул, что хочет испытать свои силы против лучших гонщиков в индустрии.

Пилот подчеркнул, что сейчас он рад работать плечом к плечу с Льюисом Хэмилтоном, который остается одним из самых успешных гонщиков в истории. Он выразил уверенность, что в будущем сможет принять вызов от Макса Ферстаппена.

Джордж Расселл также отметил важность долгосрочных планов команды "Мерседес" в связи с изменениями в регламенте, запланированными на 2026 год. Он подчеркнул, что успех команды будет зависеть от коллектива специалистов, работающих над двигателем, шасси и другими аспектами болида.

В заключение, Расселл отметил, что любая команда не упустила бы возможность подписать гонщика уровня Макса Ферстаппена, и выразил свою готовность к новым вызовам и испытаниям.