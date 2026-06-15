Джордж Расселл: «У нас слишком много сходов»

Джордж Расселл стартовал с поул-позиции на Гран-при в Барселоне и претендовал на победу, однако довольствовался вторым местом. Сход напарника помог пилоту Mercedes улучшить итоговый результат.

По итогам гонки Джордж Расселл поделился своими впечатлениями: «На этот раз я набрал на 18 очков больше, чем в двух предыдущих этапах, если не учитывать спринт в Канаде. В целом, уик-энд получился позитивным. Старт удался, постепенно сокращал отставание от Льюиса, который, как мне показалось, довольно рано выбрал стратегию с тремя пит-стопами. Мы же остановились на двух, но в итоге уперлись в недостаточную скорость — шины Hard работали не лучшим образом».

Говоря о потенциале машины, Расселл отметил: «Пока не могу дать точный ответ. Всё предстоит тщательно проанализировать. Мне кажется, Льюис всё равно взял бы верх, хотя ему помешал виртуальный автомобиль безопасности, а мне повезло из-за схода Кими. Меня настораживает, что в последнее время у нашей команды и наших моторов участились сходы».

Вопрос о борьбе с Льюисом и возможном появлении третьего претендента в лице Кими Джордж прокомментировал так: «Сейчас Льюис опережает меня в чемпионате. Посмотрим, как изменится ситуация в ближайших гонках. В команде серьезно обновили машину».

Расселл также отметил, что конкуренция возрастает: «Команды активно вносят новинки, и это приносит им преимущество. Мы это увидели на примере McLaren в Майами, затем улучшились мы и Ferrari. Но для меня ничего не меняется — я нацелен показывать максимум каждую гонку. В последнее время это не всегда удаётся, однако посмотрим, как всё сложится».

О том, как удаётся справляться с трудностями и эмоциями в сезоне, Джордж рассказал: «Это очень непросто. Наш спорт в целом очень сложен. Мы ежедневно работаем ради своей мечты, и когда сталкиваешься с тем, что не можешь контролировать, это трудно принять. Также сложно смириться с результатами, которые не соответствуют ожиданиям».

Он подчеркнул: «Необходимо постоянно искать мотивацию, помнить, ради чего мы этим занимаемся. Как говорил Ландо, в детстве мы равнялись на таких гонщиков, как Льюис, и мечтали оказаться на этом подиуме. Пятнадцать лет назад никто из нас не поверил бы, что сегодня мы будем здесь. Разумеется, хочется побеждать — именно ради этого мы выступаем».

Отвечая на вопрос о выборе стратегии пит-стопов, Расселл отметил: «У Льюиса был отличный темп. Если бы я ехал один, без других пилотов рядом, наверное, провёл бы гонку иначе. Но приходится учитывать соперников, которые вынуждают принимать рискованные решения».

Пилот добавил: «В этот раз скорости было недостаточно. Возможно, стоило повторить стратегию Льюиса с тремя пит-стопами, но тогда меня бы атаковал Кими, выбравший тактику двух заездов. Нужно обсудить это с командой».

Подводя итоги уик-энда с точки зрения чемпионата, Джордж подчеркнул: «Честно говоря, я не думаю о положении в чемпионате. Сейчас для меня главное — выжимать максимум из машины на каждом этапе. В пятницу и субботу я чувствовал, что показываю всё, на что способен, и добился практически идеального результата. В гонке хорошо стартовал, но на последних двух отрезках на Hard не хватило темпа. Сейчас понимаю, что нужно что-то улучшить».

Расселл также отметил сложность трассы в Барселоне: «Это первая гонка в этом сезоне, где износ шин оказался столь высоким. На предыдущих шести этапах хватало одного пит-стопа, а здесь пришлось делать три. Впереди гонка в Австрии, где мы всё пересмотрим. Я настроен атаковать до самого конца сезона».