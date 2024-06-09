Джордж Расселл выйдет на стартовую позицию из первого ряда в Канаде

Сегодня на монреальском треке царила облачная погода. Температура воздуха достигала +20°C, а температура асфальта поднималась до +32°C.

Монреальская трасса порой сравнивается с Монако, но, несмотря на некоторые общие черты, различий достаточно много. Она также расположена в городе, и её 10-й поворот напоминает узкую и крутую шпильку, похожую на Loews. Однако основные отличия куда более существенны: на трассе имени Жиля Вильнёва возможны обгоны, поэтому результат гонки зависит не только от квалификации.

Борьба за поул была увлекательной и даже неожиданной.

Перед началом квалификации в районе острова Нотр-Дам, где расположен трек, наблюдались тучи, и, хотя дождя не было, вероятность его появления оценивалась в 80%.

В начале первой части квалификации Лэнс Стролл, Фернандо Алонсо, Джордж Расселл и Ландо Норрис подряд показывали лучшие времена. Но Макс Ферстаппен в итоге улучшил результат Норриса на 0,173 секунды.

Когда сессия подходила к концу, на нижних строчках таблицы оказались Оскар Пиастри, Серхио Перес, Пьер Гасли, Эстебан Окон и Гуаньюй Чжоу.

Во второй сессии на первое место вышел Оскар Пиастри, но затем Джордж Расселл показал лучшее время. Льюис Хэмилтон в последние минуты смог подняться на первую строчку, но в конце сессии лучшее время показал Макс Ферстаппен.

В финальной сессии квалификации Джордж Расселл продемонстрировал идеальный круг и завоевал поул-позицию. Это вторая квалификация, которую он выиграл в Формуле 1.

На подиуме также оказались Макс Ферстаппен, Ландо Норрис и Оскар Пиастри.

Шарль Леклер столкнулся с проблемами и оказался лишь на 11-м месте. Его напарник, Карлос Сайнс, финишировал на 12-й строчке.

В общем зачете лидирует Макс Ферстаппен, за ним следует Льюис Хэмилтон, Ландо Норрис и Серхио Перес.