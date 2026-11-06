Джордж Расселл начнёт гонку на пять позиций ниже стартового места

Джордж Расселл начнёт гонку в этот уик-энд на пять позиций ниже из-за замены двигателя внутреннего сгорания.

В Mercedes установят на автомобиль Джорджа новый двигатель прежней версии. Обновлённую в рамках программы ADUO силовую установку команда не привезла на Гран При Сан-Паулу. Вероятно, она появится только в Лас-Вегасе.

Джордж Расселл: «Мы посчитали, что это хорошее место для замены. Несколько лет назад Льюис Хэмилтон получил здесь большой штраф на стартовой решетке и показал неплохой результат. Пять позиций — это не так уж много, я постараюсь отыграться».