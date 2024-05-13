Джордж Расселл станет лауреатом премии Лоренцо Бандини

Пилот Mercedes Джордж Расселл получил престижную награду в автоспорте - премию имени Лоренцо Бандини.
Этим годом Mercedes отмечает важное событие - 100 лет победы в гонке Targa Florio. Для участия в церемонии вручения премии, состоявшейся в деревне Бризигелла, Расселл прибыл из Фаэнцы за рулем оригинального Mercedes, участвовавшего в гонке Targa Florio в далеком 1924 году. Парадный заезд запланирован на эту среду, 15 мая.
«У Mercedes-Benz удивительная история в мире автоспорта. С момента моего присоединения к команде в 2017 году я все больше увлекался ее историей, посещая музей компании в Штутгарте», - поделился своими впечатлениями Расселл.
Пилот выразил свое нетерпение испытать на себе управление одним из самых знаковых автомобилей в истории компании - гоночным Mercedes Targa Florio с 2-литровым двигателем. «Реставрационные работы, проведенные Mercedes-Benz Classic, как всегда, безупречны», - добавил гонщик.
«Поездка на этом удивительном автомобиле не только празднование важной победы для Mercedes-Benz, но и важный этап на пути к получению престижной награды имени Лоренцо Бандини, что делает предстоящий день особенным для меня. Я с нетерпением жду радушного приема в Бризигелле и благодарю комитет за высокую оценку», - заключил Расселл.
Обладатели приза имени Лоренцо Бандини
|Год | Обладатель приза
|2023 Ландо Норрис
|2022 Кевин Магнуссен
|2021 Шарль Леклер
|2020 приз не присуждался
|2019 Антонио Джовинацци
|2018 Валттери Боттас
|2017 команда Scuderia Ferrari
|2016 Макс Ферстаппен
|2015 команда Mercedes AMG F1
|2014 Даниэль Риккардо
|2013 Пьеро Феррари
|2012 Бруно Сенна
|2011 Нико Росберг
|2010 Льюис Хэмилтон
|2009 Себастьян Феттель
|2008 Роберт Кубица
|2007 Фелипе Масса
|2006 Марк Уэббер
|2005 Фернандо Алонсо
|2004 Кими Райкконен
|2003 Михаэль Шумахер
|2002 Хуан-Пабло Монтойя
|2001 Дженсон Баттон
|2000 Ярно Трулли
|1999 Александр Вурц
|1998 Джанкарло Физикелла
|1996 Жак Вильнев
|1995 Дэвид Култхард
|1992 Иван Капелли