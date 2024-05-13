Джордж Расселл станет лауреатом премии Лоренцо Бандини

Пилот Mercedes Джордж Расселл получил престижную награду в автоспорте - премию имени Лоренцо Бандини.

Этим годом Mercedes отмечает важное событие - 100 лет победы в гонке Targa Florio. Для участия в церемонии вручения премии, состоявшейся в деревне Бризигелла, Расселл прибыл из Фаэнцы за рулем оригинального Mercedes, участвовавшего в гонке Targa Florio в далеком 1924 году. Парадный заезд запланирован на эту среду, 15 мая.

«У Mercedes-Benz удивительная история в мире автоспорта. С момента моего присоединения к команде в 2017 году я все больше увлекался ее историей, посещая музей компании в Штутгарте», - поделился своими впечатлениями Расселл.

Пилот выразил свое нетерпение испытать на себе управление одним из самых знаковых автомобилей в истории компании - гоночным Mercedes Targa Florio с 2-литровым двигателем. «Реставрационные работы, проведенные Mercedes-Benz Classic, как всегда, безупречны», - добавил гонщик.

«Поездка на этом удивительном автомобиле не только празднование важной победы для Mercedes-Benz, но и важный этап на пути к получению престижной награды имени Лоренцо Бандини, что делает предстоящий день особенным для меня. Я с нетерпением жду радушного приема в Бризигелле и благодарю комитет за высокую оценку», - заключил Расселл.

Обладатели приза имени Лоренцо Бандини