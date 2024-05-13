Новости

Джордж Расселл станет лауреатом премии Лоренцо Бандини

Пилот Mercedes Джордж Расселл получил престижную награду в автоспорте - премию имени Лоренцо Бандини. Этим годом Mercedes отмечает важное событие - 100 лет победы в гонке Targa Florio.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
13.05.2024, 20:32
single
Фото: F1news.ru

Пилот Mercedes Джордж Расселл получил престижную награду в автоспорте - премию имени Лоренцо Бандини.

Этим годом Mercedes отмечает важное событие - 100 лет победы в гонке Targa Florio. Для участия в церемонии вручения премии, состоявшейся в деревне Бризигелла, Расселл прибыл из Фаэнцы за рулем оригинального Mercedes, участвовавшего в гонке Targa Florio в далеком 1924 году. Парадный заезд запланирован на эту среду, 15 мая.

«У Mercedes-Benz удивительная история в мире автоспорта. С момента моего присоединения к команде в 2017 году я все больше увлекался ее историей, посещая музей компании в Штутгарте», - поделился своими впечатлениями Расселл.

Пилот выразил свое нетерпение испытать на себе управление одним из самых знаковых автомобилей в истории компании - гоночным Mercedes Targa Florio с 2-литровым двигателем. «Реставрационные работы, проведенные Mercedes-Benz Classic, как всегда, безупречны», - добавил гонщик.

«Поездка на этом удивительном автомобиле не только празднование важной победы для Mercedes-Benz, но и важный этап на пути к получению престижной награды имени Лоренцо Бандини, что делает предстоящий день особенным для меня. Я с нетерпением жду радушного приема в Бризигелле и благодарю комитет за высокую оценку», - заключил Расселл.

Обладатели приза имени Лоренцо Бандини

Год | Обладатель приза
2023 Ландо Норрис
2022 Кевин Магнуссен
2021 Шарль Леклер
2020 приз не присуждался
2019 Антонио Джовинацци
2018 Валттери Боттас
2017 команда Scuderia Ferrari
2016 Макс Ферстаппен
2015 команда Mercedes AMG F1
2014 Даниэль Риккардо
2013 Пьеро Феррари
2012 Бруно Сенна
2011 Нико Росберг
2010 Льюис Хэмилтон
2009 Себастьян Феттель
2008 Роберт Кубица
2007 Фелипе Масса
2006 Марк Уэббер
2005 Фернандо Алонсо
2004 Кими Райкконен
2003 Михаэль Шумахер
2002 Хуан-Пабло Монтойя
2001 Дженсон Баттон
2000 Ярно Трулли
1999 Александр Вурц
1998 Джанкарло Физикелла
1996 Жак Вильнев
1995 Дэвид Култхард
1992 Иван Капелли

Источник

Джордж Расселл (23)Mercedes (74)

Cars.ru

Главное

Контакты

Правовая информация