Джордж Расселл получил предупреждение за свой гоночный стиль

Стюарды рассмотрели действия гонщика Джорджа Расселла во время квалификации Гран При Азербайджана. Вопрос возник после того, как пилот команды Mercedes не замедлил скорость при наличии жёлтых флагов на трассе.

Жёлтые флаги были подняты после того, как авто Carlos Sainz выехал за пределы трассы во втором повороте. Расселл, следовавший позади, был фокусирован на своём торможении и не заметил появление жёлтого флага справа от него. Даже если бы он его увидел, уже было поздно изменить траекторию.

Выйдя из поворота, Расселл ускорился, полагаясь на индикацию зелёных флагов на панели между вторым и третьим поворотами. Гонщик не применил DRS из-за автоматического отключения системы.

Судьи учли, что Джордж Расселл не имел возможности видеть жёлтые флаги, и поэтому ограничились предупреждением гонщику от Mercedes, не приняв более строгих мер, таких как штраф и потеря позиций на старте.