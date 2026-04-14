Джордж Расселл стал самым быстрым в первый день тестов

Первый день серии тестовых заездов прототипов шин для сезона 2027 года на трассе Нюрбургринг прошёл с некоторыми трудностями. Утренний дождь и технические неполадки внесли свои коррективы в планы инженеров Pirelli.

Изначально производитель шин намеревался провести испытания исключительно на сликах. Однако из-за осадков, прошедших ночью, участникам пришлось начать работу на промежуточных шинах. Ситуация изменилась после того, как появилось солнце: асфальт быстро высох, и пилоты смогли перейти на слики.

В утренние часы Оскар Пиастри, выступающий за McLaren, и Джордж Расселл из Mercedes выполнили несколько серий по восемь кругов, опробовав различные конструкции шин категории C3. Перспективные варианты позднее были протестированы Расселлом на более длинной дистанции. В это время автомобиль Пиастри из-за технической неисправности оставался в боксах вплоть до вечера.

По итогам дня Джордж Расселл преодолел 127 кругов, показав лучшее время 1:33.899. Оскар Пиастри сумел проехать 65 кругов, его лучший результат составил 1:35.096. Завтра, во второй и заключительный день тестов на немецкой трассе, за рулём окажутся Ландо Норрис и Кими Антонелли.