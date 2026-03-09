Джордж Расселл: «Нужно дать этим правилам шанс»

Джордж Расселл одержал уверенную победу в первой гонке нового сезона и с оптимизмом смотрит в будущее.

После впечатляющего старта на трассе Альберт-парк пилот Mercedes поделился эмоциями и оценил итоги дебютного уик-энда. Расселла особенно удивило преимущество, продемонстрированное командой в квалификации. По словам гонщика, темп в гонке и плотная борьба с Ferrari оказались ближе к предварительным ожиданиям после зимних тестов.

Вопрос о борьбе с Ferrari на первых кругах и о том, стало ли легче гоняться на новых машинах, Джордж прокомментировал: теперь у пилотов действительно больше возможностей для соперничества, однако успех зависит от правильной тактики. На трассе вроде Альберт-парка, где есть четыре прямых, важно грамотно расходовать заряд батареи. Расселл пояснил, что ни одна команда не распределяет 100% заряда равномерно между прямыми — одни делают акцент на определённых участках, что влияет на стратегию обгонов.

«Так что да, нам обоим было непросто, но надеюсь, зрителям понравилось зрелище», — добавил пилот Mercedes.

Впервые возглавив чемпионат, Расселл отметил, что пока воспринимает это просто как победу в отдельной гонке. Он подчеркнул, что впереди длинный сезон и команда не во всех аспектах достигла желаемого, поэтому предстоит ещё много работы. Расселл признал, что результат мог сложиться и менее удачно, но команда избежала серьёзных проблем.

Комментируя высказывание Ландо Норриса о том, что кнопка обгона стала «искусственной», Расселл отметил изменения в характере борьбы за позиции. Он подчеркнул, что правила будут работать по-разному на каждой трассе. Так, в следующей гонке в Шанхае гонщикам предстоит использовать энергию иначе, чем в Мельбурне, ведь там основная скорость развивается на одной длинной прямой.

Пилот Mercedes призвал не торопиться с критикой новых правил: «Нужно дать им шанс». Он напомнил, что раньше, когда машины были быстрее и меньше изнашивали шины, многие жаловались на скучные гонки. Сейчас, несмотря на недовольство некоторых гонщиков, сама борьба вызывает восторг у болельщиков. Расселл считает, что невозможно добиться идеального баланса сразу, и советует дождаться ещё нескольких этапов.

Отвечая на вопрос о том, помогут ли этапы в Шанхае и Сузуке точнее понять расстановку сил, Джордж отметил, что трасса в Мельбурне выделяется по особенностям распределения энергии. Он считает, что на следующих этапах состав лидеров вряд ли изменится кардинально, но команда будет использовать иной подход к гонке.

В завершение, комментируя слова Ландо Норриса о том, что нынешние машины хуже прошлогодних, Расселл выразил сомнение в объективности таких оценок. Пилот предположил, что если бы Норрис выиграл гонку, вряд ли бы критиковал новые правила. Он напомнил, что в прошлом сезоне многие команды жаловались на раскачку машин, в том числе и McLaren, несмотря на их заявления об обратном.

«В Формуле 1 каждый думает прежде всего о себе — в этом плане все мы эгоисты», — отметил Расселл. Он добавил, что соперничество между командами всегда сопровождается такими «играми», особенно когда речь идёт об одинаковых моторах и переменах в балансе сил.