Джордж Расселл: "Меня пугает отставание от Red Bull"

В пятницу в Бахрейне разгорелась новая глава противостояния между командами Mercedes и Red Bull Racing, которые продолжают спорить о том, кто же является главным претендентом на успех в новом сезоне Формулы-1.

Поводом для обсуждения стали недавние высказывания Макса Ферстаппена, выразившего мнение, что Mercedes якобы скрывает настоящие возможности своего болида. На это отреагировал пилот Mercedes Джордж Расселл, который продемонстрировал лучшее время в утренней сессии, однако признал: отрыв от Red Bull Racing вызывает у него определённые опасения.

Джордж Расселл отметил, что уже в первый день тестов в Барселоне команда Red Bull Racing показала впечатляющие результаты, опередив всех конкурентов, в том числе Mercedes и Ferrari. По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и на тестах в Бахрейне, где Red Bull вновь оказался вне досягаемости для соперников. Расселл подчеркнул, что на данный момент именно Red Bull задаёт тон и служит примером для остальных.

Пилот Mercedes подчеркнул, что преимущество Red Bull составляет от полсекунды до секунды на каждом круге, что, по его словам, является весьма тревожным показателем. Расселл также отметил, что за последние 15 лет Red Bull неоднократно доказывал своё мастерство в создании конкурентоспособных машин, даже не располагая лучшими двигателями. По его мнению, нынешние тесты стали настоящим откровением для многих участников чемпионата.