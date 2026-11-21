Облачно. Сухо. Воздух +17С, трасса +14С.

В четверг дождь нарушил программу тренировок в Лас-Вегасе. В первой сессии никто не проехал полный круг, а во второй гонщики использовали дождевые и промежуточные шины. Таким образом, перед квалификацией фактически состоялась только одна полноценная тренировка — как это бывает на уик-эндах с субботним спринтом.

Командам было непросто вывести шины в рабочий диапазон. Третья тренировка проходила вечером, когда сохранялась относительно высокая температура, однако все работали с расчётом на вечернюю квалификацию и завтрашнюю ночную гонку. В этих сессиях условия будут более прохладными.

В Pirelli привезли на этап «мягкую» тройку составов: C3, C4 и C5 в роли Hard, Medium и Soft. На Hard в тренировке никто не выезжал — для скользкого и холодного асфальта в Вегасе он оказался слишком жёстким. Гонщики сосредоточились на Medium и Soft.

Сцепления с трассой не хватало, поэтому машины часто скользили. Ферстаппен активно прогревал шины и помешал Колапинто. Стюарды рассмотрят этот инцидент после сессии.

За пределы трассы выезжали многие пилоты: Берман — в первом повороте, Расселл — в пятом, Камара — в 7-м, Ферстаппен — в 12-м, а Антонелли, Сайнс, Леклер и Хэмилтон — в 14-м.

В концовке сессии опасный эпизод произошёл в 14-м повороте. Ферстаппен обогнал Расселла на прямой, после чего начал смещаться перед ним. Джордж на торможении стал проходить Макса внутри поворота, и машины соприкоснулись колёсами. Стюарды рассмотрят инцидент после сессии.

Перед первым поворотом Берман задел поребрик на торможении. Его машину развернуло, однако контакта с барьером не произошло.

Джордж Расселл показал лучшее время, проехав круг за 1:34.041.

Третья часть свободных заездов