Облачно. Сухо. Воздух +17С, трасса +14С.
В четверг дождь нарушил программу тренировок в Лас-Вегасе. В первой сессии никто не проехал полный круг, а во второй гонщики использовали дождевые и промежуточные шины. Таким образом, перед квалификацией фактически состоялась только одна полноценная тренировка — как это бывает на уик-эндах с субботним спринтом.
Командам было непросто вывести шины в рабочий диапазон. Третья тренировка проходила вечером, когда сохранялась относительно высокая температура, однако все работали с расчётом на вечернюю квалификацию и завтрашнюю ночную гонку. В этих сессиях условия будут более прохладными.
В Pirelli привезли на этап «мягкую» тройку составов: C3, C4 и C5 в роли Hard, Medium и Soft. На Hard в тренировке никто не выезжал — для скользкого и холодного асфальта в Вегасе он оказался слишком жёстким. Гонщики сосредоточились на Medium и Soft.
Сцепления с трассой не хватало, поэтому машины часто скользили. Ферстаппен активно прогревал шины и помешал Колапинто. Стюарды рассмотрят этот инцидент после сессии.
За пределы трассы выезжали многие пилоты: Берман — в первом повороте, Расселл — в пятом, Камара — в 7-м, Ферстаппен — в 12-м, а Антонелли, Сайнс, Леклер и Хэмилтон — в 14-м.
В концовке сессии опасный эпизод произошёл в 14-м повороте. Ферстаппен обогнал Расселла на прямой, после чего начал смещаться перед ним. Джордж на торможении стал проходить Макса внутри поворота, и машины соприкоснулись колёсами. Стюарды рассмотрят инцидент после сессии.
Перед первым поворотом Берман задел поребрик на торможении. Его машину развернуло, однако контакта с барьером не произошло.
Джордж Расселл показал лучшее время, проехав круг за 1:34.041.
Третья часть свободных заездов
|Пилот
|Команда
|Время
|Разница
|Круги
|1. Д.Расселл
|Mercedes
|1:34.805
|-
|21
|2. К.Антонелли
|Mercedes
|1:35.407
|+0.602
|20
|3. Ш.Леклер
|Ferrari
|1:35.470
|+0.665
|20
|4. М.Ферстаппен
|Red Bull
|1:35.675
|+0.870
|15
|5. А.Линдблад
|Racing Bulls
|1:35.719
|+0.914
|23
|6. Л.Лоусон
|Racing Bulls
|1:35.866
|+1.061
|21
|7. А.Хаджар
|Red Bull
|1:36.187
|+1.382
|19
|8. Л.Хэмилтон
|Ferrari
|1:36.311
|+1.506
|20
|9. Ф.Колапинто
|Alpine
|1:36.382
|+1.577
|20
|10. К.Сайнс
|Williams
|1:36.390
|+1.585
|19
|11. Л.Норрис
|McLaren
|1:36.403
|+1.598
|19
|12. П.Гасли
|Alpine
|1:36.658
|+1.853
|20
|13. О.Пиастри
|McLaren
|1:36.748
|+1.943
|19
|14. А.Элбон
|Williams
|1:36.812
|+2.007
|20
|15. Г.Бортолето
|Audi
|1:37.530
|+2.725
|19
|16. С.Перес
|Cadillac
|1:37.585
|+2.780
|19
|17. Р.Камара
|Haas
|1:37.649
|+2.844
|19
|18. Ф.Алонсо
|Aston Martin
|1:37.655
|+2.850
|19
|19. Н.Хюлкенберг
|Audi
|1:38.219
|+3.414
|12
|20. Л.Стролл
|Aston Martin
|1:38.317
|+3.512
|18
|21. О.Берман
|Haas
|1:39.006
|+4.201
|20
|22. В.Боттас
|Cadillac
|1:41.117
|+6.312
|15