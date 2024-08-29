Большое количество различных слухов о Джордже Расселе

В четверг в Монце обратились к гонщику Джорджу Расселлу с вопросом о возможном увольнении из Mercedes в случае прихода Макса Ферстаппена в команду.

«Честно говоря, мы об этом не говорили. В Mercedes уже давно заботятся о моей карьере. Мы всегда подчеркивали, что будем продолжать сотрудничать и в будущем», - поделился своим мнением Расселл.

«Ходит множество разных слухов, некоторые из них довольно занимательно читать. Но лично я не обращаю на них внимания. Моя основная цель - это спорт, точнее, гонки. Я нацелен исключительно на пилотирование. Жду с нетерпением возможности узнать, кто станет моим напарником в следующем сезоне», - добавил гонщик.