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Большое количество различных слухов о Джордже Расселе

В четверг в Монце обратились к гонщику Джорджу Расселлу с вопросом о возможном увольнении из Mercedes в случае прихода Макса Ферстаппена в команду.«Честно говоря, мы об этом не говорили. В Mercedes уже давно заботятся о моей карьере.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
29.08.2024, 20:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

В четверг в Монце обратились к гонщику Джорджу Расселлу с вопросом о возможном увольнении из Mercedes в случае прихода Макса Ферстаппена в команду.

«Честно говоря, мы об этом не говорили. В Mercedes уже давно заботятся о моей карьере. Мы всегда подчеркивали, что будем продолжать сотрудничать и в будущем», - поделился своим мнением Расселл.

«Ходит множество разных слухов, некоторые из них довольно занимательно читать. Но лично я не обращаю на них внимания. Моя основная цель - это спорт, точнее, гонки. Я нацелен исключительно на пилотирование. Жду с нетерпением возможности узнать, кто станет моим напарником в следующем сезоне», - добавил гонщик.

Источник

Джордж Расселл (51)Mercedes (172)

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