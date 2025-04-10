Джордж Расселл: ФИА движется в направлении нестабильности

Сегодня поступила информация об отставке заместителя президента FIA по спорту Роберта Рида. Он ушел из-за расхождений с президентом федерации Мохаммедом бен Сулайем, считая, что они не совпадают во мнении по базовым принципам. Джордж Расселл, председатель Ассоциации гонщиков Формулы 1 (GPDA), отметил, что данная отставка свидетельствует о нарастании нестабильности в FIA.

Расселл разделил: «Роберт Рид написал письмо гонщикам, где изложил причины своего ухода. Мы еще не общались с ним лично, но его решение стало неожиданностью для нас. Все чаще возникает ситуация, когда подобные события повторяются. Ранее гонщики пытались влиять на происходящее, но сталкивались с ограничениями. Видим, что сейчас ситуация движется к нестабильности».

Эксперт считает, что важно доверять командам и Формуле 1 в их работе с FIA, чтобы достичь согласия. Однако, если гонщики могут внести свой вклад, они готовы это сделать. Расселл заметил, что каждый раз новости об отставках в FIA перестают удивлять. Он сожалеет о произошедшем с человеком, который был уважаемым в индустрии и обладал большим опытом.

Специалисты постоянно обращают внимание на развитие событий в FIA и задаются вопросом, что ждет их впереди. По всему этому можно сделать вывод, что ситуация сложилась неблагоприятно, однако Расселл выражает надежду на установление стабильности в будущем.