Джордж Расселл: «Это была далеко не самая удачная пятница для нас»

Во время второй тренировки Гран-при Сингапура гоночный уик-энд был омрачен для Джорджа Расселла. Пилот Mercedes смог завершить лишь 6 кругов, завершив сессию серьезной аварией в связке 16-го и 17-го поворотов.

На первый взгляд, казалось, что повреждения ограничились носовым обтекателем и проколотым передним левым колесом. Однако расследование команды выявило, что пострадали и некоторые компоненты ходовой части автомобиля.

Джордж Расселл прокомментировал инцидент: «Странная была авария, если честно. Точно не могу сказать, что там произошло, но я затормозил немного раньше и входил в тот поворот несколько медленнее, однако потерял контроль над задней частью машины».

По словам пилота, основной удар пришёлся на носовую часть автомобиля, что позволило избежать более серьёзных последствий, однако тренировка для него на этом завершилась. Расселл добавил, что сожалеет о произошедшем, и выразил надежду, что подобные инциденты не повторятся в более ответственный момент.

Гонщик отметил, что первая тренировка выдалась для команды непростой, но на начальных кругах второй сессии он чувствовал себя гораздо увереннее и темп машины казался ощутимо лучше. Именно эти впечатления остались у Расселла по итогам нескольких полноценных кругов.

Комментируя день в целом, пилот признал, что пятница сложилась не лучшим образом. Он подчеркнул, что покрытие сингапурской трассы меняется постоянно, а в воздухе ощущается угроза дождя, поэтому сохраняет спокойствие и не видит повода для серьёзного волнения.