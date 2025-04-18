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Как заметил Джордж Расселл, чистых кругов было не так уж и много

"Гонщики Mercedes на Soft-шинах оказались медленнее, но нашли направление для улучшения результатов. Расселл и Антонелли готовы к борьбе на GP Саудовской Аравии."
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
18.04.2025, 23:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

На Гран При Германии гонщики команды Mercedes продолжают бороться за лидирующие позиции. В ходе тренировок выяснилось, что на более жёстких шинах они смогли показать хорошие результаты и оказаться в первой тройке. Однако на комплекте Soft их скорость не была на столь высоком уровне, как им хотелось бы.

Пилот команды, Джордж Расселл, занял седьмое место. Он поделился мнением о тренировочных заездах: «Из-за трафика и нескольких неудачных попыток у нас не было возможности проехать много чистых кругов. Мы экспериментировали с настройками машины, что было полезным опытом. Думаю, мы определились с направлением развития и готовы двигаться дальше».

В свою очередь пилот Mercedes, Кими Антонелли, финишировал на одиннадцатой позиции. Он прокомментировал свой выступление: «Сегодня был сложный день. Мы не провели много чистых кругов, но сделали значительную работу над деталями. Я почувствовал себя увереннее на трассе, где необходимо атаковать неподалеку от барьеров».

Кими также добавил: «В целом, все прошло позитивно, несмотря на момент, когда я чуть не задел стену на последнем круге. Результаты тесные, поэтому нам предстоит усердно поработать над настройками, чтобы быть в лучшей форме на завтрашней гонке».

Источник

Джордж Расселл (86)Андреа Кими Антонелли (38)Mercedes (281)

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