Джордж Расселл поддерживает Янника Синнера

Между Формулой 1 и профессиональным теннисом существует определённая связь на человеческом уровне: представители этих спортивных дисциплин нередко проявляют интерес к успехам друг друга, поддерживая дружеские отношения.

В четвертьфинальном поединке турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло, прошедшем накануне, Янник Синнер из Италии одержал уверенную победу над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. За матчем, который длился больше полутора часов, наблюдали из личной ложе не только отец Синнера, но и пилот Mercedes Джордж Расселл. Британе сопровождала его подруга Кармен Монтеро Мундт.

По окончании матча у Синнера и Расселла состоялась короткая беседа. На пресс-конференции теннисист прокомментировал ситуацию так: «Мы хорошие друзья, и мне было приятно, что Джордж был в моей ложе. Когда я бываю на Гран При, он приглашает меня в боксы своей команды. Мы дружим и поддерживаем друг друга».

Известно, что Янник Синнер давно интересуется Формулой 1, и на церемонии награждения на турнире в Майами в прошлом месяце он одним из первых поздравил Кими Антонелли с победой в Гран При Японии. Антонелли также является его близким другом.

Сегодня Синнер встретится с Александром Зверевым из Германии за выход в финал турнира. Не исключено, что на трибунах вновь окажется Джордж Расселл или другие гонщики, ведь в связи с длинной паузой в календаре Формулы 1, у участников чемпионата в текущем сезоне больше свободного времени, чем обычно.