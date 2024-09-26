Джордан уверен, что Бриаторе вернет Alpine на подиум

Бывший владелец команды Формулы 1 Эдди Джордан выразил мнение, что команда Alpine в ближайшие годы станет одним из лидеров гонок. По мнению Джордана, успех Alpine обеспечит возвращение в команду Флавио Бриаторе, который ранее работал в Энстоун.

«Флавио был особенным человеком в моё время в Формуле 1. За некоторые вещи я его просто ненавидел, а за другие любил. Но знаете, он делает то, что говорит, и он дал мне слово: «Я обещаю тебе, Эдди, что в 2026-м или в 2027-м Alpine будет на подиуме»», - поделился мнением Эдди Джордан.

Эксперт добавил: «Я не собираюсь спорить с Флавио, поскольку я с ним согласен. У него есть волшебная палочка, по мановению которой всё происходит. Флавио хочет построить лучшую машину, что естественным образом привлечёт в команду лучшего гонщика. Такова его философия».

По мнению Джордана, Alpine идет своим путем, в отличие от других команд, таких как Ferrari, которые сначала приглашают лучшего гонщика, а затем думают о машине. Например, Ferrari привлекла Льюиса Хэмилтона, в то время как Alpine сосредотачивается на создании конкурентоспособного болида.