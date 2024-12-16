Джордан оказал давление на Хорнера, чтобы тот не подписал Сайнса.

Бывший владелец собственной команды Эдди Джордан высказал мнение о проблемах пилота Red Bull - Серхио Пересе. По мнению Джордана, в этих проблемах частично виноваты именно внутренние процессы в команде.

«Мне неловко за Серхио. Мне нравится этот парень. Это потрясающий человек, с которым приятно общаться. Все говорят, что он борется за место в команде на следующий год. Я бы сказал, что шансов нет, и отчасти в этом вина команды, а отчасти – Макса», - поделился мнением Эдди Джордан.

Эксперт утверждает, что Макс Верстаппен оказал негативное влияние на решение команды о дальнейшем сотрудничестве с Серхио Пересом.

«Я знаю, что Макс давил на Кристиана Хорнера, чтобы тот не взял в команду Карлоса Сайнса. Он хотел видеть рядом Переса, поскольку знал, что сможет его обогнать. Максу нужно немного подумать об этом. Как и Кристиану», - добавил он.

По мнению Эдди Джордана, команде Red Bull стоило оставить Серхио Переса в покое и не тратить время на поиски альтернативных вариантов, что могло бы увеличить шансы на победу в Кубке конструкторов в следующем сезоне.