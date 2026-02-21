Джонатан Уитли: «У нас нет никаких иллюзий»

Завершились первые в истории новой заводской команды Audi предсезонные тесты. Теперь перед коллективом стоит задача проанализировать собранные данные, сделать выводы и уже менее чем через две недели приступить к работе на трассе в Альберт-парке, где состоится австралийский этап чемпионата.

По итогам тестовых сессий команда Audi пока не входит в число лидеров. Тем не менее, как отмечают многие эксперты, у коллектива есть основания для осторожного оптимизма.

Руководитель Audi F1 Джонатан Уитли напомнил представителям СМИ, что в зимний период в Хинвиле была проведена масштабная реконструкция базы. В ходе работ для нескольких сотен специалистов были созданы новые рабочие места. Команда расширила круг деловых партнёров, а также полностью обновила инфраструктуру, используемую на гоночных трассах – от оборудования пит-уолл и боксов до зоны для гостей. Все эти преобразования, по словам Уитли, были завершены в строго обозначенные сроки.

Бывшая база Sauber в Хинвиле действительно подверглась полной перестройке, работы продолжались несколько месяцев. Однако даже столь масштабный проект уступает по сложности задаче разработки и запуска в производство первой силовой установки Audi для Формулы 1.

На первоначальном этапе немецкие мотористы столкнулись с ожидаемыми трудностями, однако уже сейчас двигатель демонстрирует достойную надёжность. По итогам пройденного километража Audi уступает Red Bull, также дебютирующему в моторостроении, незначительно и не занимает последних позиций.

Не все «детские болезни» удалось устранить за несколько дней тестов, однако команда не ограничивалась лишь решением возникших проблем. Одновременно продолжалась модернизация болида R26 и работа над улучшением гоночного темпа.

Руководитель программы Audi в Формуле 1 Маттиа Бинотто подвёл итоги тестов в Бахрейне, отметив: «Мы постепенно разбираемся с большинством этих сложностей и уже добились значительного прогресса. Не все проблемы решены, но работа продолжается, и очень радует настрой коллектива. Оценивая достигнутое, я с оптимизмом смотрю на предстоящий старт сезона».

Джонатан Уитли также подчеркнул, что объём задач, стоящих перед командой до начала чемпионата, весьма велик. За последние две недели удалось существенно продвинуться вперёд, однако в Audi понимают сложность предстоящих вызовов и уровень подготовки соперников.