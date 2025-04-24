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Уитли: "Мы видим действительно положительные изменения в нашей работе на пит-стопах"

Новый руководитель Sauber Джонатан Уитли повысил эффективность работы на пит-стопах, улучшив показатели команды и довольство прогрессом.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
24.04.2025, 09:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Новый наставник гоночной команды Sauber - Джонатан Уитли, долгие годы руководивший процессом пит-стопов в Red Bull, где каждый сезон устанавливались новые рекорды. Пришествие Уитли кардинально изменило ситуацию в Sauber - пит-стоп Габриэля Бортолето в Бахрейне оказался вторым по скорости, а Нико Хюлкенберга в Джидде - четвертым. Руководитель в восторге от проделанной работы.

Джонатан Уитли: «Для меня эффективность в работе на пит-стопах всегда была отличным индикатором формы и морального духа команды. Из моего опыта я могу с уверенностью сказать, что только сильная, позитивная и энергичная команда способна осуществить действительно быстрые пит-стопы. В гонке в Джидде наш пит-стоп занял 2,3 секунды. Пару месяцев назад подобного результата никто бы и предположить не мог, но я стараюсь привнести в Sauber атмосферу и дух большой команды».

Источник

Джонатан Уитли (2)Sauber (122)

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