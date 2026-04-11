Главная Новости Ferrari Джон Элканн рассматривает Андреа Стеллу на пост главы Ferrari?
Новости

Джон Элканн рассматривает Андреа Стеллу на пост главы Ferrari?

Джанпьеро Ламбьязе покинет Red Bull Racing ради карьерного роста и перейдёт в McLaren в 2028 году, возможны перестановки в руководстве Формулы 1.
Демид Поршнев
11.04.2026, 13:51·2 мин
Фото: F1news.ru

Переход Джанпьеро Ламбьязе из Red Bull Racing в McLaren стал одной из главных тем обсуждения в мире Формулы 1. Ожидается, что специалист сменит команду лишь в 2028 году, однако уже сейчас в паддоке активно строятся предположения о том, как это повлияет на кадровый расклад в ведущих коллективах чемпионата.

Феликс Гёрнер, известный немецкий журналист и давний сотрудник телеканала RTL, в беседе с изданием Sports.de поделился своим взглядом на грядущие перемены. По его мнению, уход Ламбьязе связан с перспективами карьерного роста. В McLaren, как считает Гёрнер, его будут готовить к роли преемника Андреа Стеллы на посту руководителя команды. При определённых обстоятельствах перемены могут произойти даже с 1 января 2028 года.

Журналист также не исключает цепной реакции внутри других команд. По его мнению, Андреа Стелла может перейти в Ferrari и занять место Фредерика Вассёра. Как отмечает Гёрнер, президент Ferrari Джон Элканн заинтересован в том, чтобы Скудерию возглавил именно итальянец Андреа Стелла. Он предполагает, что столь масштабные кадровые перестановки могут привести к эффекту домино в Формуле 1.

Напомним, что Андреа Стелла, которому сейчас 55 лет, уже имеет значительный опыт работы в Ferrari. С 2000 по 2015 годы он занимал там различные инженерные должности, в том числе был гоночным инженером Кими Райкконена и Фернандо Алонсо, после чего перешёл в McLaren.

Источник

Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация