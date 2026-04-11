Джон Элканн рассматривает Андреа Стеллу на пост главы Ferrari?

Переход Джанпьеро Ламбьязе из Red Bull Racing в McLaren стал одной из главных тем обсуждения в мире Формулы 1. Ожидается, что специалист сменит команду лишь в 2028 году, однако уже сейчас в паддоке активно строятся предположения о том, как это повлияет на кадровый расклад в ведущих коллективах чемпионата.

Феликс Гёрнер, известный немецкий журналист и давний сотрудник телеканала RTL, в беседе с изданием Sports.de поделился своим взглядом на грядущие перемены. По его мнению, уход Ламбьязе связан с перспективами карьерного роста. В McLaren, как считает Гёрнер, его будут готовить к роли преемника Андреа Стеллы на посту руководителя команды. При определённых обстоятельствах перемены могут произойти даже с 1 января 2028 года.

Журналист также не исключает цепной реакции внутри других команд. По его мнению, Андреа Стелла может перейти в Ferrari и занять место Фредерика Вассёра. Как отмечает Гёрнер, президент Ferrari Джон Элканн заинтересован в том, чтобы Скудерию возглавил именно итальянец Андреа Стелла. Он предполагает, что столь масштабные кадровые перестановки могут привести к эффекту домино в Формуле 1.

Напомним, что Андреа Стелла, которому сейчас 55 лет, уже имеет значительный опыт работы в Ferrari. С 2000 по 2015 годы он занимал там различные инженерные должности, в том числе был гоночным инженером Кими Райкконена и Фернандо Алонсо, после чего перешёл в McLaren.