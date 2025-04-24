Штраф Ферстаппена: слова Джолиона Палмера о решении гонщика.

Эксперт и бывший гонщик Формулы 1 Джолион Палмер высказал мнение о 5-секундном штрафе, который получил Макс Ферстаппен во время Гран При Саудовской Аравии. По мнению Палмера, это решение стюардов было единственно правильным.

Преимущество в гонке перешло к Оскару Пиастри из-за инцидента в 1-м повороте, когда Ферстаппен выехал за пределы трассы и был оштрафован за получение незаконного преимущества.

Оскар Пиастри смог опередить Макса Ферстаппена уже на старте благодаря тому, что ему удалось быстрее разогнаться и занять внутреннюю траекторию слева от машины Ферстаппена.

Решающий момент старта часто происходит при разгоне, когда гонщики могут использовать всю мощь двигателей для выхода вперед. Оскар действовал четко, занял внутреннюю траекторию и довольно поздно затормозил, что не дало шансов Ферстаппену сохранить лидирующую позицию.

По правилам FIA, тот, кто атакует, имеет право использовать всю ширину трассы. В данной ситуации приоритет отдавался гонщику, находящемуся в атаке – Оскару.

Ферстаппен, пытаясь остаться впереди, выехал за пределы трассы, после чего пытался обойти Пиастри с внешней стороны, игнорируя штраф. Однако у него не было шансов сохранить лидерство, учитывая скорость и траекторию.

Бывший гонщик полагает, что Ферстаппен всегда будет бороться за первенство, но предпочел бы, чтобы спор решался на трассе, а не благодаря штрафам стюардов.

Red Bull и Ферстаппен решили не возвращать позицию Пиастри, и это позволило им в дальнейшем использовать этот момент как тактическое преимущество. 5-секундный штраф не помешал Ферстаппену удержать второе место.

Хотя RB21 не всегда эффективна, Ферстаппен все еще в борьбе за титул. Дуэль с Пиастри стала одним из заметных моментов в этом сезоне, и, возможно, мы увидим еще много поединков между ними в будущем. Важно отметить, что Пиастрим удалось победить Ферстаппена именно в Джидде.