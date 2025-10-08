Главная Новости Джолион Палмер: Максу потребуется чья-то помощь для завоевания титула
Новости

Джолион Палмер: Максу потребуется чья-то помощь для завоевания титула

Джолион Палмер высказал мнение о шансах Макса Ферстаппена на титул чемпионата Формулы 1 и возможной поддержке со стороны Джорджа Расселла.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
08.10.2025, 19:11·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Бывший пилот Формулы 1 и аналитик телеканала F1 TV Джолион Палмер высказал свое мнение в выпуске подкаста F1Nation о шансах Макса Ферстаппена на чемпионский титул в этом сезоне. По мнению эксперта, для успеха голландскому гонщику потребуется поддержка со стороны соперников, в частности, Джорджа Расселла или других участников чемпионата.

Джолион Палмер отметил: «После этапа в Сингапуре у Макса больше шансов на титул, чем было ранее. Команда Red Bull смогла продемонстрировать высокую скорость даже на трассах, которые заметно отличаются от Баку и Монцы – очевидно, инженеры нашли новый подход.»

Палмер обратил внимание, что ранее на городских трассах вроде Сингапура Ферстаппену не удавалось завоевать победу, однако в минувший уик-энд он боролся за первое место. Аналитик считает, что теперь у Red Bull есть потенциал выигрывать на всех этапах календаря, что открывает дополнительные возможности для Макса в борьбе за титул. В то же время, Джолион подчеркивает, что одних усилий Ферстаппена может быть недостаточно.

Палмер добавил: «Для успеха Максу необходимо, чтобы Расселл стабильно показывал высокую скорость во всех оставшихся гонках. Если не Расселл, тогда Антонелли или представители Ferrari должны вмешаться в распределение очков. Даже если Макс выиграет все оставшиеся этапы, а гонщики McLaren будут финишировать вторыми и третьими, они сохранят лидерство в чемпионате и опередят Ферстаппена.»

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация