Джолион Палмер: Максу потребуется чья-то помощь для завоевания титула

Бывший пилот Формулы 1 и аналитик телеканала F1 TV Джолион Палмер высказал свое мнение в выпуске подкаста F1Nation о шансах Макса Ферстаппена на чемпионский титул в этом сезоне. По мнению эксперта, для успеха голландскому гонщику потребуется поддержка со стороны соперников, в частности, Джорджа Расселла или других участников чемпионата.

Джолион Палмер отметил: «После этапа в Сингапуре у Макса больше шансов на титул, чем было ранее. Команда Red Bull смогла продемонстрировать высокую скорость даже на трассах, которые заметно отличаются от Баку и Монцы – очевидно, инженеры нашли новый подход.»

Палмер обратил внимание, что ранее на городских трассах вроде Сингапура Ферстаппену не удавалось завоевать победу, однако в минувший уик-энд он боролся за первое место. Аналитик считает, что теперь у Red Bull есть потенциал выигрывать на всех этапах календаря, что открывает дополнительные возможности для Макса в борьбе за титул. В то же время, Джолион подчеркивает, что одних усилий Ферстаппена может быть недостаточно.

Палмер добавил: «Для успеха Максу необходимо, чтобы Расселл стабильно показывал высокую скорость во всех оставшихся гонках. Если не Расселл, тогда Антонелли или представители Ferrari должны вмешаться в распределение очков. Даже если Макс выиграет все оставшиеся этапы, а гонщики McLaren будут финишировать вторыми и третьими, они сохранят лидерство в чемпионате и опередят Ферстаппена.»