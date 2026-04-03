Телеканал ZDF выпустил новый фильм о Джине Шумахер

Джина Шумахер, 29-летняя дочь легендарного семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, добилась заметных успехов в профессиональном спорте. Однако сфера её достижений относится к конному миру — Джина представляет дисциплину рейнинг, известную также как «вестерн» или «ковбойская выездка».

Молодая наездница уже давно известна на международных соревнованиях, неоднократно становясь победительницей высших турниров по рейнингу. Истории её спортивного пути посвятил документальный фильм телеканал ZDF. Премьера картины назначена на май, но журналистам Bild удалось ознакомиться с материалом заранее и поделиться увиденным. В фильме большое внимание уделяется не только спортивным достижениям Джины, но и её воспоминаниям о знаменитом отце.

Джина нечасто появляется в новостных заголовках, за исключением случаев новых побед в спорте, особого интереса к её личной жизни в связи со свадьбой в сентябре 2024 года, а также после рождения дочери год назад.

Документальный фильм сфокусирован на Джине Шумахер, её отношении к конному спорту и впечатляющих титулов, но также раскрывает личную сторону её жизни. В частности, спортсменка вспоминает трагический инцидент, произошедший с её отцом в конце декабря 2013 года. Тогда Михаэль Шумахер получил тяжелые травмы на горнолыжном курорте во Французских Альпах. Джина признаёт: эту сложную ситуацию ей помогла пережить любовь к лошадям и занятия спортом.

«После несчастного случая с отцом я с головой ушла в конный спорт, потому что должна была найти для себя какое-то дело, – говорит Джина в новом фильме. – Лошади всегда занимали важное место в моей жизни, и они помогли мне всё выдержать».

Во время съёмок журналисты пообщались и с матерью Джины, Коринной Шумахер. Как отмечают авторы фильма, именно Коринна с детства привила дочери любовь к конному спорту, а от знаменитого отца Джина переняла целеустремленность и силу характера.

«Когда Джине было десять лет, Михаэль однажды мне сказал: "Джина пойдёт намного дальше тебя", – вспоминает Коринна. – Если человек становится спортсменом, он в определённом смысле должен быть эгоистом. И это здорово, ведь без этого ничего не добьёшься. И я думаю, что он был абсолютно прав».

Сама Джина подчеркивает, что благодарна родителям за предоставленные возможности. «Я благодарна родителям, ведь именно они сделали всё это возможным. Поэтому для меня всегда было важно упорно работать, чтобы показывать максимальные результаты, которых я способна добиться», — говорит спортсменка.

Семья Шумахеров владеет двумя ранчо, где для занятий рейнингом созданы все необходимые условия. Один из конных центров расположен в швейцарском поселке Живрен, другой находится в американском штате Техас.