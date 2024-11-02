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Джеймс Ваулз: Отказаться от веры в себя я не могу

Руководитель команды Williams Джеймс Ваулз поделился своими впечатлениями о завершении сезона и будущем гонщика Франко Колапинто. Именно в Бразилии Джеймс праздновал свою первую победу с Дженсоном Баттоном.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
02.11.2024, 16:42·3 мин
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Фото: F1news.ru

Руководитель команды Williams Джеймс Ваулз поделился своими впечатлениями о завершении сезона и будущем гонщика Франко Колапинто.

Именно в Бразилии Джеймс праздновал свою первую победу с Дженсоном Баттоном. Он выразил признательность этой фантастической гонке, которая остается в его памяти на всю жизнь.

Уходя в последние забеги, Williams не показывает лучшие результаты – всего одно очко в трех гонках. Несмотря на это, Ваулз утверждает, что у команды есть потенциал для набирания очков на каждом этапе. Ситуация в средней группе очень сложная из-за острой конкуренции. По мнению руководителя, важно правильно использовать скорость машины, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Последние события на Гран При Мексики подтвердили, насколько непредсказуем этап. Несколько инцидентов повлияли на результаты Williams и помешали команде выступить на максимуме своих возможностей.

Однако, несмотря на неудачи на двух последних гонках, Ваулз подчеркнул, что машина быстрая, и это обнадеживает для будущей работы команды.

Руководитель Williams выразил уверенность в том, что успех команды не зависит от удачи или случайностей, а от результатов работы и упорства. Ваулз подчеркнул, что команда имеет быструю машину и должна продолжать старания, чтобы результаты не заставили себя ждать.

В ближайшем противоборстве за Кубок конструкторов Williams соперничает с командой Alpine, отделяя их всего три очка. Ваулз признал, что Alpine отлично показывает себя на квалификациях, но в гонках Williams смогла опережать их. Руководитель команды считает, что у них сопоставимый гоночный темп, но Williams чуть более быстрая.

Говоря о Франко Колапинто, который продолжает показывать отличные результаты, Ваулз отметил, что на данный момент в команде нет свободных мест на следующий сезон. Ваулз выразил восхищение выступлениями Колапинто и подчеркнул, что вместе с другими командами рассматривают возможные варианты для будущего гонщика.

Касаясь прогресса с регламентом 2026 года, Ваулз отметил, что FIA и команды проделали огромную работу, чтобы улучшить ситуацию и удовлетворить всех. Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря согласованным усилиям всех сторон.

В ответ на вопрос о встрече с Кристианом Хорнером из другой команды, Ваулз пояснил, что встреча была приурочена к подписанию контракта с новым спонсором. Он подчеркнул, что это была важная встреча для команды.

Поддержка болельщиков для Франко Колапинто поражает своим размахом. Ваулз выразил гордость за успехи гонщика и отметил важность его вклада в спорт. Руководитель подчеркнул, что Колапинто – исключительный гонщик, и предстоит многое ещё сделать для своего развития.

Накануне завершения сезона Ваулз заверил, что будущее Колапинто будет определено перед последней гонкой, учитывая интерес нескольких команд к гонщику.

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