У Джеймса Ваулза есть уверенность в прогрессе Колапинто.

В прошлом году в команде Williams произошли изменения - Франко Колапинто был отправлен в аренду в Alpine с условием участвия в гонках. Сегодня Франко получит возможность сесть за руль основной машины, однако это совпало с уходом руководителя команды - Оливера Оукса.

Босс команды Williams, Джеймс Ваулз, выразил уверенность в успехе молодого гонщика в новой команде: "Да, в Alpine сейчас непросто, но я уверен, что они окажут полную поддержку своим гонщикам, Пьеру и Франко".

"Обучение - это ключевой момент, будь то в текущей команде или в другой. Это время на трассе за рулем основной машины и опыт работы в команде, находящейся в сложной ситуации. Все это сделает Франко еще сильнее. Я убежден, что в данный момент это лучшее место для него".

"Мы рады сотрудничеству с командой Alpine. Я считаю, что это лучший шанс для него выйти на старт в 2025 и, надеюсь, в 2026 году. Я горжусь тем, что он прошел путь в нашей академии и сегодня становится участником гонки. Я знаю, что он очень быстрый, и я уверен, что он справится со своей работой на отлично".