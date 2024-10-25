Основное - чтобы с Алексом все было в порядке, - Джеймс Ваулз.

По информации, полученной на первой тренировке в Мехико, произошло серьезное столкновение гонщиков. Алекс Элбон находился на высокой скорости, когда внезапно столкнулся с медленно двигающимся Ferrari Оливера Бермана.

Элбон резко сбросил скорость, что привело к потере прижимной силы его машины Williams и последующему столкновению с Ferrari. Оба автомобиля получили серьезные повреждения, а машина гонщика Williams ещё и ударилась о барьеры на трассе.

В результате инцидента тренировка была остановлена красными флагами на длительное время для эвакуации разбитых машин и восстановления ограждения.

Руководитель Williams Racing, Джеймс Ваулз, выразил своё расстройство по поводу произошедшего. Он отметил, что гонщику пришлось уворачиваться от другой машины, что привело к потере контроля.

Ваулз также отметил, что в случае, если шасси цело, команда сможет участвовать во второй тренировке, однако на механиков возложена большая ответственность по ремонту машины. В случае повреждения шасси, восстановление займёт значительно больше времени.

Инцидент наверняка повлияет на дальнейшие выступления команды и гонщика, особенно учитывая, что у гонщика не было возможности потренироваться на мягких шинах. Главное, что Алекс находится в безопасности и не пострадал в результате аварии.