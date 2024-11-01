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Причина визита Хорнера в Williams, по словам Джеймса Ваулза

Пятница перед началом тренировки Гран При Сан-Паулу оказалась насыщенной на интриги. Журналисты и болельщики заметили, как из гостевого домика команды Williams вышел Кристиан Хорнер.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.11.2024, 21:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Пятница перед началом тренировки Гран При Сан-Паулу оказалась насыщенной на интриги. Журналисты и болельщики заметили, как из гостевого домика команды Williams вышел Кристиан Хорнер. Многие задались вопросом, о чем могли говорить Хорнеру с Джеймсом Ваулзом относительно перспектив Франко Колапинто и его возможного перехода в RB в 2025 году.

Подробности визита Хорнера уточнили, когда спросили Ваулза о цели встречи. Джеймс с улыбкой сообщил: «Недавно мы заключили контракт с новым кофейным спонсором, Reviver, и Кристиан хотел попробовать его продукцию».

В свою очередь, Ваулз подтвердил, что интерес к гонщику Колапинто проявляют не только в их команде: «Можем с уверенностью сказать, что наш пилот вызывает интерес у различных коллективов. Мы проводим анализ предложений, но считаем недопустимым разглашать подробности по данному вопросу».

Однако Ваулз выразил уверенность в том, что перед завершающей гонкой сезона будут приняты окончательные решения по данному вопросу.

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Red Bull Racing (294)Кристиан Хорнер (61)Джеймс Ваулз (27)Williams (133)Франко Колапинто (19)

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