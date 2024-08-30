Причины увольнения Сарджента, рассказанные Джеймсом Ваулзом

В связи с увольнением гонщика Логана Сарджента из команды Williams, глава команды Джеймс Ваулз заявил, что это решение не имеет отношения к недавней аварии в Гран При Нидерландов. По словам Ваулза, зимой ситуация выглядела иначе, и ожидалось, что в этом сезоне Логан продемонстрирует значительный прогресс. Однако позднее стало очевидно, что гонщик достиг предела своих способностей.

«Проблема не в какой-то конкретной области, – пояснил Ваулз. – Логану не удавалось правильно работать с шинами, ему не хватало скорости, и в результате он терял слишком много мест на финише. Продолжение сотрудничества с ним было бы несправедливо. Взгляните на его лицо, когда он выходит из машины – он отдал данное ему, но увы, этого оказалось недостаточно».