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Джеймс Ваулз: Мы начали готовиться к 2026 году раньше.

Williams в 2026 году сосредотачивается на разработке новой машины: подробности от руководителя команды Джеймса Ваулза. Планы, цели и вызовы перед командой в новом сезоне.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
26.05.2025, 11:31·2 мин
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Фото: F1news.ru

В этом году команда Williams решает сосредоточиться на разработке машины на сезон 2026 года, минуя значительные изменения в текущем болиде. Глава команды Джеймс Ваулз выразил надежду на значительный технический прогресс.

Джеймс Ваулз сообщил: «Мы приступили к работе над машиной на 2026 год раньше времени, начав с моделирования в аэродинамической трубе. У нас были веские причины для такого шага. В отличие от многих других команд, мы приняли решение не использовать ничего из текущей машины в 2026 году. Это позволило нам провести полную перезагрузку, начать с чистого листа и решить ряд концептуальных проблем, которые необходимо было решить уже несколько лет назад. В прошлом такие изменения были сложно внести в процесс разработки машин, а сейчас у нас есть такая возможность».

«Мы продолжаем выполнять определенную работу над текущим болидом. Например, в Барселоне у нас будет новое переднее антикрыло, соответствующее последним изменениям в регламенте. У нас также есть несколько идей на поздний период. Однако в процессе разработки мы стараемся выработать концепции и решения, которые можно будет внедрить в следующем сезоне, чтобы использовать полученный опыт и знания».

«Нам необходимо быть реалистами. Преимущественная причина переключения на проект на 2026 год заключается в стремлении построить прочные основы для будущих успехов. Наш темп развития и работоспособность не будут на том же уровне, что у топовых команд, пока мы занимаемся исправлением и улучшением того, что ранее не работало должным образом. Я очень доволен работой команды, сотрудничеством тысяч людей. Однако перед нами долгий путь, прежде чем мы сможем конкурировать с лидерами».

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