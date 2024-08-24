Необходимость замены шасси: слова Джеймса Ваулза

Руководитель команды Williams, Джеймс Ваулз, высказался о произошедшей аварии Логана Сарджента на трассе Зандфорт в интервью для Sky Sports.

По мнению Ваулза, крушение произошло в критический момент уик-энда.

Джеймс Ваулз: "Нет и не может быть 'подходящего' момента для подобных ситуаций. Но это случилось именно в самый неподходящий момент, когда мы только что обновили машину новыми деталями, над созданием которых работала вся команда дни напролет. Теперь все это разрушено у ограждения трассы".

Ситуацию осложняет то, что это третья тренировка, а квалификация уже не за горами, а машина серьезно пострадала.

Задаваемый вопрос: Есть ли у вас запасной шасси и достаточное количество запчастей, включая те новые компоненты, что были установлены на FW46?

Джеймс Ваулз: "Запасное шасси есть, однако запчасти ограничены. В случае проблем с другой машиной нам придется обеспечить необходимое количество деталей в закрытом гараже. Сейчас главное - понять, сможем ли мы обслужить и восстановить обе машины в ограниченных условиях гаража".

Вопрос: Естественно, не хотелось бы сталкиваться с проблемами и на болиде Williams Алекса Элбона...

Джеймс Ваулз: "Точно так. Поэтому сейчас особенно важно выяснить характер повреждений, полученных Логановой машиной. По всей видимости, повреждения серьезные, и возможно потребуется смена шасси".