Джеймс Ваулз: «Машина "Колапинто" будет готова к гонке»

Руководитель команды Willliams Racing, Джеймс Ваулз, заявил, что машина пилота Франко Колапинто, попавшего в серьезное ДТП, будет отремонтирована. Тем не менее, решение о допуске аргентинца к старту гонки будет принято только в воскресенье утром.

Ваулз отметил, что авария произошла во второй части квалификации, где сила удара превысила 50g, что является серьезным инцидентом по любым стандартам. Колапинто был отправлен в медицинский центр, но уже выписан и вернулся в отель для отдыха.

Завтра ему предстоит пройти дополнительное обследование, после чего будет принято окончательное решение о его участии в гонке. В это время команда занимается ремонтом машины, заменяя шасси и готовясь к возможному старту Франко.

Ваулз подчеркнул, что здоровье пилота является приоритетом номер один для команды. Он отметил, что технические детали машины могут быть отремонтированы, но забота о здоровье человека важнее всего.

Пока у команды нет окончательных решений, Ваулз заверил, что они будут держать всех в курсе событий. Он подчеркнул, что работа над подготовкой машины будет продолжаться до утра.

Пилот Willliams Racing, Алекс Элбон, занявший 18-е место в квалификации, выразил разочарование результатами. Он отметил, что на трассе возникли сложности из-за других машин, двигавшихся медленнее, что помешало нормальному прогреву резины.

Элбон поделился оптимистичным настроем на предстоящую гонку, хотя признал, что ситуация будет сложной, учитывая его ограниченное время на треке. Он заверил, что ожидает успешного выступления завтра, несмотря на все трудности, с которыми ему пришлось столкнуться.