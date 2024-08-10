Джеймс Ваулз: Нам крайне важно обогнать Alpine и Audi

Руководитель Williams Racing, Джеймс Ваулз, заявил, что одной из ключевых целей команды является опережение в чемпионате Alpine и Audi/Sauber, которые имеют заводской статус или получат его в 2026 году.

Williams уже добилась тактического преимущества, привлекая в свои ряды гонщика Карлоса Сайнса, на которого также претендовали обе упомянутые команды.

«У нас в команде будут гонять два из лучших гонщиков в мире, и это для нас крайне важно, - подчеркнул руководитель Williams Racing. - Это свидетельствует о нашей готовности вкладывать необходимые средства для продвижения на новый уровень».

Он также добавил: «Большая часть этой работы не видна вне, но самый заметный аспект - это наши инвестиции в тех гонщиков, кого только можно пригласить. Мы обогнали крупные заводские команды, и я горжусь этим».

«Я уже сказал Карлосу, что он выбрал нас, сделав для нас важное решение. Alpine опережает нас в чемпионате, но интересует нас наше будущее. Мы поговорили о планах на два следующих сезона: нашем развитии и выбранном курсе».

«Нам нужно опередить Alpine и Audi, так как обе компании очень влиятельны, и это необходимо учитывать. Но Карлос видит, что наша команда находится в процессе трансформации, и это здорово. Это непросто оценить извне, но я поделился с ним нашими планами».