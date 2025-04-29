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Джеймс Ки: Мы ведем два проекта одновременно

Sauber в Формуле 1: путь к заводской команде Audi. Подробности будущего Sauber и планы на сезон 2026 года. Новая база и разработка машины.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.04.2025, 17:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Швейцарская команда Sauber продолжает активную подготовку к будущему выступлению в Формуле 1 под собственным названием. Согласно планам, уже через восемь месяцев команда изменит своё имя и статус, став заводской командой Audi к 2026 году.

За последние 18 месяцев Sauber принял на работу более 200 новых сотрудников и готовится к открытию новой базы в Бистере, что позволит более эффективно привлекать инженеров, необходимых для развития команды.

Несмотря на фокус на будущее, технический директор Sauber Джеймс Ки подчеркнул, что работа над текущим болидом продолжается.

Джеймс Ки отметил: «Приоритет очевиден. Мы сосредотачиваем усилия на создании машины 2026 года под брендом Audi. Новые правила дают нам возможность продвинуться вперед, но необходимо оставаться реалистами, учитывая, что команда все ещё находится в стадии формирования».

После сложного сезона в 2024 году Sauber нацелен на демонстрацию прогресса с текущим болидом. Команда имеет четкий план и гибкий подход к разработке новой машины в зависимости от обстоятельств сезона.

Заняв последнее место в Кубке конструкторов, Sauber получил дополнительные часы в аэродинамической трубе. Команда работает над двумя проектами параллельно, что является вызовом для нее, учитывая ее небольшие размеры по сравнению с конкурентами.

В настоящее время Sauber является клиентской командой, использующей силовые установки Ferrari. Команда высоко оценивает поддержку со стороны Ferrari, но готовится к изменениям в статусе, став заводской командой Audi.

Джеймс Ки также отметил, что сотрудничество с разработчиками двигателя облегчает работу команды. Он подчеркнул важность напрямую обращаться к мотористам Нойбург в случае возникновения сложностей, чтобы обеспечить более эффективное взаимодействие.

Источник

Джеймс Ки (1)Sauber (123)

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