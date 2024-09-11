Aston Martin теперь придётся учитывать, считает Джереми Кларксон.

Британский телеведущий Джереми Кларксон поделился интересной информацией об уходе Эдриана Ньюи в другую команду Формулы-1. По словам Кларксона, Ньюи не перейдет в Ferrari, а продолжит свою карьеру в Aston Martin. Известный конструктор рассматривает варианты покупки дома в Великобритании, что говорит о его скором переходе.

«Я рассказал эту историю о шести неделях назад, – поделился информацией Кларксон. – Все ожидали, что он подпишет контракт с Ferrari. Однако на нашей встрече Эдриан заявил, что ищет жилье поблизости от меня».

По мнению телеведущего, выбор места покупки дома стал ясным индикатором будущего шага Ньюи. «Если ты собираешься работать в Ferrari, зачем тебе дом в Оксфордшире?» – пояснил логику Кларксон. «И теперь он на стороне Aston Martin. Будущие гонки обещают быть захватывающими».

Кларксон выразил уверенность в успехе начинаний Ньюи в новой команде. «Эдриан талантливый специалист, а Aston Martin, судя по всему, обладает значительными финансовыми ресурсами. Ньюи сделает команду еще более сильной и конкурентоспособной».