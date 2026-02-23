Джереми Кларксон: «О новых машинах и правилах»

Известный телеведущий Джереми Кларксон высказал свое мнение о нововведениях в автоспорте и первых результатах тестовых заездов в Бахрейне.

По словам Кларксона, изменения в техническом регламенте заставили команды полностью пересмотреть концепцию своих машин. Обновленные болиды стали заметно компактнее, а теперь половина их мощности обеспечивается батареями, которые требуют подзарядки на каждом круге. Помимо этого, новые узкие шины влияют на сцепление с трассой, а система DRS на заднем антикрыле больше не используется.

Кларксон отмечает, что, несмотря на теоретическую привлекательность новшеств, практика показала ряд существенных проблем. В частности, на скоростных автодромах, таких как трассы в Монце и Китае, заряд батареи заканчивается еще до завершения прямой. Это приводит к резкому снижению скорости и может создать опасные ситуации для автомобилей, идущих следом.

Кроме того, телеведущий обратил внимание на сложности со стартом: чтобы турбина начала работать в полную силу, необходимо удерживать максимальные обороты двигателя в течение десяти секунд, иначе мотор попросту заглохнет.

Не обошлось и без вопросов к скорости и надежности новых машин. По мнению некоторых специалистов, болид Aston Martin уступает Mercedes сразу четыре секунды на круге. А учитывая большое количество новых и еще не проверенных компонентов, вероятность технических неисправностей заметно возрастает.

В связи с этим Кларксон подытожил, что в нынешних реалиях главным лозунгом может стать не «Гоняться, чтобы выжить», а «Не сломайся, чтобы выжить».